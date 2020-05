Los festivales de cine, pero virtual

Una de las tantas cosas que la cuarentena mundial canceló fue los festivales de cine, por esto, la productora Tribeca Enterprises y la plataforma YouTube anunciaron la programación del virtual “We Are One: A Global Film Festival”, un evento digital gratuito de 10 días que se transmitirá exclusivamente por internet.

El evento contará con más de 100 películas seleccionadas por 21 festivales internacionales, incluidos Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, Toronto y Tribeca.

La programación representará a más de 35 países e incluirá largometrajes, documentales y cortometrajes y presentará una serie de charlas seleccionadas de festivales pasados y debates nuevos, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de repasar los momentos más importantes en el cine.

Programación

Las conversaciones incluirán a Francis Ford Coppola con Steven Soderbergh, Song Kang Ho y Bong Joon Ho, Guillermo del Toro, Jane Campion y Claire Denis.

Entre las proyecciones se destacan el documental nominado al Emmy “Travelling While Black” y “Alteration”, una película de ciencia ficción protagonizada por Bill Skarsgard, así como títulos adicionales con talentos como John Legend, Oprah Winfrey y Lupita Nyong’o. También habrá actuaciones musicales especiales, incluido un set de DJ de 30 minutos de Questlove.

“Estamos muy emocionados de compartir los esfuerzos combinados de nuestros socios del festival y YouTube con el mundo esta semana”, dijo Jane Rosenthal de Tribeca Enterprises y cofundador del Tribeca Film Festival, y añadió: “Juntos, pudimos seleccionar una lista convincente de programación que refleja sucintamente las sutiles variaciones de estilo que hacen que cada festival sea tan especial. We Are One: A Global Film Festival ofrecerá al público la oportunidad de celebrar no solo el arte del cine, sino también las cualidades únicas que hacen que cada historia que vemos sea tan memorable”.