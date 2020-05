LA LEGISLADORA RATIFICÓ QUE NO VOTARÁ EL PLIEGO PARA EL PRESIDENTE DEL BANCO DEL CHUBUT

La diputada del “Interbloque”, Leila Lloyd Jones, fiel a su estilo frontal vertió una serie de conceptos que expusieron con tremenda crudeza el duro enfrentamiento existente con el gobierno provincial.

Fue contundente cuando se le preguntó si apoyaría el pliego de Alvaredo, “de ninguna manera, este hombre podrá tener muchos títulos y antecedentes, pero en Chubut entre los 500.000 habitantes que somos, hay seguramente mucha gente capacitada para ocupar esos cargos, si este mismo señor Alvaredo dice que el personal del Banco es técnicamente muy capacitado, que financieramente está muy bien y patrimonialmente muy consolidado, para qué lo necesitamos”, lanzó con ironía.

Agregó que el diputado Juan Pais les dijo que “a este hombre lo ponía Sergio Massa para ayudar a la provincia, y yo digo que el Banco no necesita de su colaboración. Si nos quiere ayudar con Massa que se hagan cargo de la economía y ayuden al gobernador y a los chubutenses a salir de esta crisis y consigan los aportes necesarios para paliar esa crisis”, reflexionó.

Arrepentida

Al insistir la pregunta sobre el gobernador dijo “estoy arrepentida como peronista haberlo acompañado en la boleta porque aparentaba una cosa y demostró otra ser otra persona estoy avergonzada de haberlo acompañado”.

Sobre la actuación del presidente del bloque Juan Pais que ha quedado en clara minoría aseveró “hasta ahora no consiguió nada, no puede articular ninguna relación con el Ejecutivo, hasta ahora no demostró que su presencia al frente del bloque pudiese haber mejorado la relación con un gobierno sordo al diálogo no solamente con los gremios, los empleados públicos, las fuerzas sociales sino también con sus propios diputados”.

“Arcioni nunca consulta”

Consultada sobre su posición con respecto al gobierno dijo “Arcioni nunca nos consulta sobre ningún proyecto ni propuesta, nos ignora, los manda sin avisar y quiere que se lo aprueben sin ninguna explicación y yo no estoy acostumbrada a trabajar así, mientras estuve en el Concejo Deliberante consensuábamos permanentemente con el Ejecutivo los temas a tratar y se nos fundamentaban los motivos”.

En un reportaje en LU20 añadió que “el Gobernador hace todo lo contrario como si fuésemos empleados, fíjese lo que pasó con Rossana Artero que presentó un proyecto muy bueno y razonable pidiendo que el presidente y vice del Banco del Chubut deben tener cuatro años de antigüedad para ocupar el cargo la expulsó, esta no es la forma de hacer política”.

Al ser consultada si apoyaba el proyecto de Artero, contestó que sí, “yo lo voy a votar, pero también hay otro proyecto parecido presentado que habría que consensuar”.