Las ventas en las farmacias chubutenses cayeron entre un 30 y 40%

Como consecuencia de la pandemia de coronavirus muchas actividades económicas se han visto perjudicadas negativamente, registrando mermas en las comercializaciones considerables. Esto produjo que muchos comercios tengan que cerrar sus puertas por no poder solventar los gastos.

En este contexto y a contrapartida de lo que muchos creen, las farmacias también están registrando números negativos. En Chubut, las ventas de este tipo de comercios sufrieron una variación negativa de entre el 30 y el 40% durante las últimas semanas. En tanto que las comercializaciones de perfumería y cosmética sufrieron una baja de entre el 90 y 95%, según le confirmó a El Diario el presidente del Colegio Profesional de Farmacéuticos de Chubut, Eduardo Molina.

Otro de los datos preocupantes que se suma a esta situación es la relación con las obras sociales, las cuales no están pagando en tiempo y forma, lo que provoca que muchas farmacias tengan problemas con el pago a los proveedores y droguerías.

En cuanto a la situación particular de cada obra social, vale aclarar que PAMI está pagando en los plazos temporales preestablecidos, mientras que Seros cancela las facturas 110 días después. Por su parte, varias de las obras sociales sindicales también empezaron a registrar atrasos en los pagos. A esto hay que sumarle que las farmacias deben pagar los medicamentos a los 15 días, por lo que las demoras se sienten con fuerza.