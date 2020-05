TRABAJADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS RECLAMAN EL PAGO DE SALARIOS

Si bien en Chubut siguen rigiendo las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el descontento de los trabajadores, tanto privados como públicos, sigue haciéndose notar en las calles. El fin de semana fueron los empleados de la Administración Pública quienes protagonizaron una movilización por distintas localidades.

En tanto que ayer fueron los trabajadores de Sedamil y de Fyrsa quienes concretaron una protesta por las calles de Trelew. Los empleados de la textil le exigieron al gobernador Mariano Arcioni que intervenga para que los dueños de la compañía se sienten a dialogar con los representantes de los trabajadores, a quienes se les adeudan dos quincenas de salarios.

Además, quienes trabajan en Sedamil presentaron un documento ante el Concejo Deliberante de Trelew para detallar la realidad que están viviendo y manifestaron su malestar por la falta de respuestas por parte de los encargados de la empresa.

La marcha comenzó en las instalaciones de la empresa y finalizó en el centro de la localidad valletana, donde se juntaron los manifestantes de Sedamil con los trabajadores de la empresa Fyrsa, quienes también reclamaban por cuestiones salariales.

“Sin salario no hay cuarentena”

En la plaza Independencia, se sumaron docentes, trabajadores del Hogar de Ancianos Pedro Dettori, de salud, ATE, pueblos originarios con la consigna “sin salarios no hay cuarentena”.

Luego de entregar un petitorio a los ediles, el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil -AOT- Seccional Trelew, Sergio Cárdenas solicitó una reunión en conjunto con todos los sectores “porque debe haber una solución, el mundo está cambiando, y tenemos que ponernos a esa altura”.

Como representante gremial solicitó que todos los bloques tengan una sola mirada “una vez que pongamos en marcha la empresa se puede discrepar pero Sedamil no se puede politizar, queremos salvar la empresa”.

El presidente del Concejo Deliberante, Juan Aguilar dijo que han declarado de interés municipal la situación laboral de otras empresas y que harán lo mismo con Sedamil, “elevaremos la declaración de emergencia a las empresas para que hablen con los trabajadores.

Expresó que “el intendente está a disposición, y mantendría una reunión con integrantes del gobierno, por lo que ponemos a disposición todas las declaraciones de emergencia, elevarlas a la Cámara de diputados, y vamos a intentar traer a los dueños a la zona, buscaremos todos los instrumentos para mejorar la situación de os trabajadores”.

Espinoza: Buscar una solución´

En tanto, el concejal del PJ, Leandro Espinosa manifestó el acompañamiento de su bloque a los trabajadores en este reclamo “entendemos la importancia de Sedamil para la ciudad porque no es una fabrica más, es un emblema y seguramente nos pondremos de acuerdo entre todos para buscar una solución”.

Alcalá: “mesa multisectorial”

La presidente del bloque Chubut al Frente, Lorena Alcalá dijo que hoy se reunirán en una mesa multisectorial con la participación de todos para tratar de buscar alguna solución, adhiriéndose a las palabras del presidente Juan Aguilar.

“Estamos al límite de la pobreza”

Raúl Allen, Delegado Escolar de Trelew indicó que el reclamo es de todos los sectores, CTA autónoma, docentes, estatales en general y jubilados que no tienen la posibilidad de hacer un paro y que debemos defenderlos, “estamos todos unidos porque necesitamos que se paguen nuestro salarios, no damos más, estamos al límite de la pobreza”

Indicó que se hizo una cadena que no para, y “todos somos Sedamil, somos salud, somos pesqueras, estamos unidos y no vamos a parar”.