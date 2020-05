La Liga ACB jugará su Fase Final en Valencia

Luego de la reanudación de los entrenamientos de los equipos participantes de la Liga ACB de básquetbol, fue confirmado que el próximo 17 de junio se reanudará la competencia, tras su suspensión ante el avance del COVID-19.

Se jugará hasta el 30 de junio, con la Fase Final de esta Temporada 2019/2020. Se destaca que seis jugadores argentinos jugarán por el titulo de campeón.

“La naranja” vuelve a picar en España con seis argentinos participante

A la espera del visto bueno por parte del gobierno español, la Liga Endesa ya presentó su formato de definición de la temporada 2019-2020: el cierre del certamen se dará en Valencia, con la participación de los mejores doce equipos de la fase regular.

La competencia tendrá dos zonas de seis equipos, definición en la que cada equipo enfrentará a todos sus rivales del grupo en una ocasión, mientras que los dos mejores clasificados avanzarán a las semifinales. El Final Four será a partido único para definir al campeón. El torneo iniciará el miércoles 17 y finalizará el domingo 30 de junio.

Las zonas respetaron el posicionamiento de los equipos en el certamen. De esta manera, el Grupo A estará integrado por Barcelona (1°), CB Canarias (4°), Bilbao Basket (5°), Baskonia (8°), Unicaja (9°) y Joventut (12°), mientras que el Grupo B contará con Real Madrid (2°), Zaragoza (3°), Andorra (6°), Valencia (7°), San Pablo Burgos (10°) y Gran Canaria (11°).

Para el básquetbol argentino y los seguidores del deporte de “la Naranja” esta reanudación de la competencia es importante, teniendo en cuenta que serán seis compatriotas quienes jugarán esta definición.

Uno de estos conjuntos es el Real Madrid, que cuenta con tres basquetbolistas “albicelestes”, subcampeones mundiales, como lo son Facundo Campazzo (gran candidato al MVP del año), Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola. El conjunto merengue irá en busca del tricampeonato, como también de su sexta corona en los últimos ocho años.

En tanto, el Saski Baskonia tiene a dos jugadores de estas tierras, como lo son Patricio Garino y Luca Vildoza esperarán poder decir presentes luego de recuperarse de sus respectivas lesiones, las cuales no les permitieron jugar un solo partido en lo que va del 2020. “Pato”, viene de padecer una ruptura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha, mientras que el base acaba de recuperarse de un lesión en el ligamento acromioclavicular del hombro derecho. Junto a ambos, el cuadro vasco buscará su primer título después de 10 años de sequía.

Además, estará el Barcelona de Leandro Bolmaro, jugador que disputará sus últimos partidos antes de presentarse al draft de la NBA.

En tanto, quien no podrá decir presente en la competencia es Nicolás Richotti, ya que el Fuenlabrada acabó en la decimoséptima posición, con una marca de 5-17.