EL SITRAJUCH RATIFICÓ EL PARO HASTA QUE LOS SALARIOS ESTÉN AL DÍA

El Superior Tribunal de Justicia elaboró un reglamento para la reapertura de los Tribunales en Chubut, aunque ahora resta saber cuál es la devolución de las autoridades provinciales. Este plan estuvo diseñado por médicos forenses, especialistas en seguridad e higiene y profesionales del área de arquitectura del máximo tribunal judicial de Chubut.

No obstante, los trabajadores del Poder Judicial ratificaron que seguirán vigentes las medidas de fuerza que se están implementando en el sector desde hace varios meses, ante los incumplimientos por parte del Gobierno en materia de salarios. Puntualmente, el Sindicato de Trabajadores/as Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) elaboró un comunicado en donde afirmó que “se mantiene el paro total con la modalidad de retención de servicios, porque aún no se ha normalizado el pago en tiempo y forma de nuestros salarios y jubilaciones”.

“Teniendo en cuenta que el SiTraJuCh representa a todas/os las/os trabajadoras/es del Poder judicial que revisten las categorías de Funcionarias/os; Profesionales y al personal Administrativo y Técnico y de Maestranza (Res. 943/2015 MTEYSS. s/Personería Gremial.); dicho universo de trabajadoras/es está en condiciones legales de cumplir las medidas de fuerza resueltas”, esgrimieron desde la asociación sindical.

Exceptuados de guardias mínimas

Además, en referencia a la situación que atraviesan aquellos agentes que participen de las guardias mínimas, desde el SiTraJuCh pidieron que queden exceptuados quienes tengan a cargo adultos mayores, quienes sean los únicos cuidadores de menores de edad o quienes acrediten estar a cargo de alguna persona.

También reafirmaron la “vigencia del paro total con retención de servicios y a los fines de colaborar con las guardias mínimas, para el caso de que no se pueda concurrir al lugar de trabajo debidamente habilitado; exigimos se regule el trabajo a distancia, conforme lo solicitara el SiTraJuCh”.

Trabajo a distancia

Por último, la asociación sindical que nuclea a los y las trabajadores/as del Poder Judicial esgrimió que “teniendo en cuenta que desde las jefaturas se está solicitando firmar una declaración sobre el lugar desde donde se realizará trabajo a distancia a los fines de activar la cobertura de la ART, recomendamos que mientras no se haya convenido no se acepte trabajar a distancia y no se informe al respecto”.

“Para quienes no cumplan las medidas de fuerza dispuestas por el SiTraJuCh deberán informar domicilio del trabajo a distancia para recibir cobertura de la ART”, concluyó el comunicado.