“NOS ESTÁN EMPUJANDO A SALIR A LA CALLE”, APUNTARON DESDE EL SITRAJUCH

Los trabajadores de la Administración Pública de Chubut comenzaron a romper las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio para enfatizar sus reclamos contra los incumplimientos del Poder Ejecutivo provincial. El domingo pasado se realizó una movilización convocada por la Mesa de Unidad Sindical y para el domingo próximo los empleados y empleadas del Poder Judicial protagonizarán una nueva protesta.

Esta información fue confirmada a El Diario por José Luis Ronconi, referente del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh), quien manifestó que “estamos atravesando un momento muy angustiante. En las asambleas que hicimos esta semana por videoconferencia, los compañeros y compañeras nos dijeron que ya llevan dos meses de atraso en el pago de alquileres y que no pueden pagarle al personal de cuidado de los chicos”.

“Mucho malestar”

“Todo eso genera mucho malestar y sobre todo vemos un Poder Ejecutivo que sigue con actitudes sínicas y haciendo propuestas absolutamente inconducentes, como fue primero la ley de autarquía y después decir que hay 800 millones de pesos disponibles en el Superior Tribunal de Justicia cuando no es real, porque esa plata no se puede usar porque sería delito”, apuntó Ronconi en diálogo con este medio.

El referente del SiTraJuCh también enfatizó que los últimos accionares del Poder Ejecutivo responden a hechos de “violencia y una falta de democracia del Gobierno, lo que nos preocupa de sobremanera”.

Se terminó la paciencia

“Se sigue pagando deuda y no se le paga a los trabajadores. Estamos al borde de un paro de la Salud, absolutamente legítimo porque se dijo que se los iba a cuidar y no se los está cuidando. Es mucha la angustia y la bronca, por lo que el domingo vamos a tratar de exteriorizar eso, por supuesto cuidando el aislamiento y el distanciamiento social para no poner en riesgo la salud”, apuntó.

Además, el referente sindical de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial dijo: “Nos están empujando a salir a la calle porque las soluciones no aparecen y ya todo es burla. Inclusive, vemos un Gobierno más preocupado por el sector privado que por sus trabajadores. No dudo que hay que auxiliar a todo el sector privado, el tema es que esto no se puede volver a transformar en una transferencia de recursos del Estado a otros capitales”.