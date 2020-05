UNOS 1600 ESTATALES PASIVOS TODAVÍA NO COBRARON MARZO

El viernes pasado el Gobierno de Chubut anunció que se habían depositado las jubilaciones correspondientes al mes de marzo para los jubilados del tercer rango, por lo que aún se deben los haberes del cuarto rango y ya están vencidos los plazos para transferir abril. Esto generó malestar en los representantes de los trabajadores pasivos estatales por las demoras que se están registrando en las transferencias mensuales.

Al respecto de esta situación que están a travesando los jubilados provinciales, Blanca Gayone, referente del Frente de Jubilados y Pensionados de la Provincia del Chubut, manifestó su rechazo a que todavía se adeuden los haberes del cuarto rango de marzo, situación que enmarca a unos 1.600 agentes. Asimismo, destacó en una entrevista con El Diario que “la gente del primer rango ya está en una situación que no soporta más porque son valores muy bajos y ya no tienen recursos como para seguir”.

Descuentos

Además, la referente de los trabajadores pasivos de Chubut afirmó que “hay algo grave que está sucediendo y que nunca había pasado”. Puntualmente, se refirió a que “en el mes de febrero y también en marzo, cuando los jubilados van a los cajeros a retirar sus haberes se encuentran con un monto menor al que figura en el recibo. Lo que sucede es que no se les paga las asignaciones familiares”.

“Esto es muy grave, porque es algo que no se puede retener, ni siquiera con un embargo, es un delito. Estas asignaciones corresponden a hijos o a nietos de afiliados que están estudiando fuera de la provincia y al no tener la asignación familiar quedan también sin obra social, esto es gravísimo”, apuntó.

“Desprotección” a los jubilados

También indicó que en el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) no hay ningún tipo de guardia para la atención de los jubilados, lo que fue considerado por Gayone como una “desprotección en el medio de una pandemia”.

Por último y sobre los incrementos en las jubilaciones decretados por el Gobierno Nacional esta semana, Gayone consideró que “es muy bajo y no guarda relación con lo que hubiera sido si se hubieran aplicado los índices que se aplicaban con la ley anterior, que eran automáticos”.