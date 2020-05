Intendentes viajaron a Rawson para asegurarse el envío de fondos de Provincia

En otro trámite administrativo protagonizado por el gobernador Mariano Arcioni, movilizando a intendentes y jefes comunales de toda la provincia, con tapabocas y sello en mano, se concretó la firma de un acuerdo por el cual, el Gobierno Provincial, coparticipa los ingresos provenientes del Fondo Fiduciario que otorga a Chubut 5.000 millones de pesos que serán pagados en dos cuotas.

De acuerdo a la información oficial, una vez que se apruebe el proyecto en la Legislatura provincial, cada Concejo Deliberante tratará el proyecto de endeudamiento. La devolución será con los mismos parámetros de Nación, en 36 cuotas a partir de enero de 2021 y con una tasa del 0,1%. En cuanto a las 20 Comunas Rurales, el Gobernador tomó la decisión de otorgar 10 millones de pesos a dividir en partes iguales, entre todas.

El mandatario provincial, estuvo acompañado por el secretario general de Gobierno, Andrés Meiszner, y los ministros de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, y de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena. El encuentro se realizó en el Salón de los Constituyentes.

Versión oficial

Al término del encuentro, el secretario general de Gobierno, Andrés Meiszner, destacó que se trata de “asistir a cada uno de los municipios y en el entendimiento que todas estas situaciones de crisis se salen con consenso y diálogo político”.

“Hoy estamos remitiendo a Legislatura el proyecto de ley por el cual se aprueba el convenio marco con Nación por la asistencia de 5 mil millones. La sesión especial está prevista para el martes”, afirmó Meiszner y expresó que “necesitamos la aprobación y promulgación de ese proyecto para remitir al Ministro de Economía y de forma inmediata ser depositados los 2.500 millones que es la primer cuota y luego vamos a suscribir con cada municipio, que hoy firmaron convenios marco”.

Unos 350 millones se repartirán entre los municipios.

Comodoro 106 millones

Comodoro recibirá 106 millones del Fondo Fiduciario. El intendente Juan Pablo Luque, reconoció que no alcanza para aprobar el Concejo Deliberante pero no alcanza para la masa salarial.

Luque reconoció que su par de Trelew Adrián Maderna, han tenido algunos encuentros para avanzar con proyectos en conjunto y concurrir a Nación para hacer las gestiones.

“Se debe conversar porque si no hay sesión los trabajadores no podrán cobrar el tramo cuarto, el primero y segundo del mes de abril, entiendo que el Vicegobernador tendrá la responsabilidad que la sesión se haga a nosotros como intendentes nos cuenta mucho y hacemos un gran esfuerzo para sacar las ciudades adelante”, dijo Luque.

Trelew golpeada

A su turno el intendente de Trelew, Adrián Maderna, sostuvo que la transferencia de fondos de Provincia, “será una herramienta que permitirá sostener diferentes situaciones que tenemos en la ciudad de Trelew”.

“Después evaluaremos bien cómo será la metodología para utilizarlos, pero es un momento tan difícil que estamos contentos de poder recibir este aporte, que sabemos debe pasar por Legislatura para que se termine de concretar. Lo importante es poder lograr consensos para que este dinero esté disponible lo más rápido posible”.

Estrategias

En las ciudades de la Comarca Virch-Valdés la preocupación por estas horas está centrada en cómo reaccionar ante los nuevos casos positivos de coronavirus de Trelew, y cómo podrían afectar a las ciudades vecinas.

Mientras tanto los intendentes reciben de buen grado el reparto que hace la Provincia sobre los fondos a la espera que se concreten. En el caso de Puerto Madryn, el intendente Gustavo Sastre anticipó que la ciudad recibiría un total de 44 millones de pesos, aunque claramente resulta insuficiente dado que la ciudad portuaria viene discutiendo desde hace mucho tiempo que todo cálculo que se haga sobre la ecuación de coparticipación, está lejos de la realidad actual debido al crecimiento que ha tenido la ciudad.

En el caso de Rawson, el intendente Damián Biss, aseguró que “los municipios se fueron conformes. Lo que viene por delante es ver cuándo la Legislatura podrá sesionar y así aprobar este acuerdo, para que sea rápida la llegada de los fondos en dos cuotas”, manifestó el jefe comunal.