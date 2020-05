Insaciable

Chubut es una de las provincias que más fondos recibió de Nación. Desde que comenzó la pandemia de coronavirus el Gobierno Nacional gira fondos para las provincias, con el objetivo de que éstas puedan hacer frente a las complicaciones económicas. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) elaboró un informe en donde indicó que, en el primer cuatrimestre del año, las provincias recibieron 100.000 millones de pesos en transferencias no automáticas (TNA) de la Nación. Chubut, estaría entre las diez más beneficiadas, y aun así, no logra cancelar los sueldos de los estatales. Básicamente no logra cumplir con el básico del gasto público, que es el salario de los trabajadores.