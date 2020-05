LA DIPUTADA CREE QUE ARCIONI DEBERÍA HABER LLAMADO A LOS LEGISLADORES QUE TOMARON DISTANCIA

La semana pasada se concretó la ruptura del bloque oficialista en la Legislatura Provincial, donde nueve diputados pertenecientes a Chubut al Frente decidieron conformar un interbloque para tomar distancia del gobernador Mariano Arcioni.

Una de las legisladoras que impulsó esta iniciativa fue Xenia Gabella, quien mantuvo una entrevista con El Diario en donde explicó que “no hubo una situación que detonó esta situación. Lo que fue pasando es que esta idea fue madurando a través del tiempo. Nosotros lo veníamos planteando hace más de 60 días al interior del bloque en una permanente búsqueda de un mayor diálogo, de mayor comunicación y de la posibilidad de encontrarnos con los proyectos o los decretos que mandaba el señor Gobernador con más tiempo y poder analizarlos”.

Además, la diputada que integra el flamante interbloque dentro de Chubut al Frente recordó cuáles fueron algunos de los disparadores que molestaron a los miembros del oficialismo: “La llegada a la Cámara del proyecto de la autarquía de los poderes, un proyecto que si bien revela madurez política este es un momento en el que consideramos que es totalmente fuera de lugar, porque no ha sido consultado con ninguno de los dos poderes. Consideramos que tanto el Poder Legislativo como el Judicial debieran ir en proyectos de ley diferentes. El Poder Ejecutivo debiera enviar junto con el proyecto información económica que garantice que los poderes van a poder manejarse con ese dinero que recibirían, que no sabemos tampoco de donde podría salir ese dinero”.

Sin diálogo ni consenso

“Otro tema que nos tiene preocupados y también ocupados es el tema de los sueldos. Estas son cosas que se van sumando y nosotros lo hemos planteado hace ya tiempo al interior del bloque, pero veíamos que esto no tenía ningún efecto y el Poder Ejecutivo no convoca, no dialoga, no consensua”, apuntó Gabella.

Al ser consultada sobre las repercusiones alcanzadas dentro del bloque oficialista y del Gobierno de Chubut, la diputada indicó que no hubo ninguna comunicación, al mismo tiempo que consideró que “Arcioni nos debería haber convocado para ver si podíamos zanjar estas diferencias. Eso es para nosotros es buscar consenso y una comunicación más rápida y más fluida”.

“Inconvenientes muy profundos y muy complejos”

Sobre las medidas que se podrían implementar para que Chubut logre salir de la crisis económica y financiera en la que se encuentra, Gabella destacó que “los inconvenientes son muy profundos y muy complejos. Difícilmente se pueda desde un solo poder del Estado pensar en estas medidas”.

“Lo que pedíamos y demandábamos era que el Poder Ejecutivo transparentara números y dijera ‘sentémonos a pensar cómo salir de esto’. Si esto implica un desdoblamiento de sueldos, analicémoslo. Pero analicémoslo con la gente, que es la que hace 60 días está sin percibir sus haberes. Esta no es una cuestión unilateral”, concluyó la diputada provincial.