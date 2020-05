Mientras el Gobierno nacional se prepara para anunciar la prolongación de la cuarentena por el coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las voces que reclaman alguna apertura de las restricciones por la grave situación económica se replican día a día. Y entre ellos, el que apareció en las últimas horas fue el ex líder d ela agrupación Montoneros, quien en un extenso análisis advirtió sobre el peligro de un estallido social.

«La prolongación indefinida de una cuarentena ruinosa para millones de personas para ‘mantener achatada la curva’ puede terminar en una rebelión social contra la cuarentena por el estado de necesidad. El resultado sería un contagio masivo con millares de muertes, perdiéndose el logro de minimizar los fallecidos y con una debacle socioeconómica”, afirmó.

En un documento publicado en el sitio de la Agencia Paco Urondo, el también economista dijo que «nadie discute que la decisión de la cuarentena total adoptada antes de que el coronavirus se propagara fue una decisión correcta», pero afirmó que » todos sabemos que sería suicida mantener la cuarentena durante un tiempo indeterminado, paralizando todas las actividades sociales y económicas”.

«Es imperioso modificar la estrategia para aprender a convivir con el coronavirus manteniendo una baja tasa de contagios. Parece de sentido común que si el virus penetra por los ojos, la nariz y la boca, el problema se soluciona cubriéndose los ojos, la nariz y la boca. Para decirlo con cierta ironía, si se fuera obligatorio para todos andar en la vía pública con un casco de moto, podríamos estar todos trabajando normalmente con un casco de moto en la cabeza», agregó.

«Una Nación de 3 millones de Km cuadrados y un pueblo de 45 millones de personas en medio de una crisis nacional y global no puede ser conducido como una sala de terapia intensiva», sostuvo Firmenich.

En su análisis, el primero de una serie de artículos cuyo objetivo es, afirmó, «aportar a una discusión política, ajena a cualquier disputa electoral, entre dirigentes de sectores diversos que hoy no comparten un ámbito común de acción política», Firmenich advirtió también por la falta de un plan económico del gobierno de Alberto Fernández.