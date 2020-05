EL PRESIDENTE SE REFIRIÓ A LA SITUACIÓN DEL CORONAVIRUS EN EL PAÍS

10:32 am

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, desestimó las críticas a sus medidas para combatir el coronavirus al remarcar que «el problema de la economía no es la cuarentena, es la pandemia» que azota al mundo, y recalcó que «la Argentina no está cerrada», sino que el 90% del territorio está abierto, a excepción de los distritos más afectados.

«La etapa del sálvese quien pueda y la meritocracia está muerta en la Argentina, y quiero que todos tengan las mismas oportunidades. Que un chico de La Quiaca pueda vivir, estudiar y morirse en La Quiaca si quiere», manifestó el Presidente», subrayó durante una entrevista brindada al canal de noticias C5N.

En este contexto, anunció que cuando morigere la pandemia de Covid-19, especialmente en las zonas más pobres, dará a conocer las bases de un nuevo «contrato social». «Son cuatro puntos para un nuevo contrato social para un país mejor en el que la igualdad y la solidaridad sean la regla», y aseguró que si bien su gobierno va a «esperar» a que pase esta situación, está «trabajando para poner en marcha un país más federal, justo y solidario».

Ante las críticas a las medidas de aislamiento, recalcó que «la Argentina no está cerrada, un 90% del territorio está abierto», excepto por las zonas más afectadas, mientras que «el foco está en la zona de la ciudad de Buenos Aires (AMBA), Chaco y Córdoba». «Hemos hecho las cosas bien pero no tenemos que relajarnos, tenemos un riesgo latente y el tema no está terminado», advirtió.

«El problema de la economía no es la cuarentena, es la pandemia que ha afectado a la economía del mundo. No es verdad que si abrimos la cuarentena la economía se vuelve próspera», enfatizó, y mencionó como ejemplo a Estados Unidos, que «no para de perder empleos».