Ex jefe del programa secreto de ovnis del Pentágono: «Son reales»

El Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales del Pentágono fue un proyecto que funcionó entre 2007 y 2012 bajo un estricto hermetismo y con una financiación anual de 22 millones de dólares.

Tras la difusión de videos en los que pilotos estadounidenses advertían la presencia de objetos voladores no identificados (ovnis), el ex jefe del Programa, Luis Elozondo, expresó en una entrevista con Infobae: «Comprendimos que estos fenómenos son reales y que son cosas reales que vuelan en nuestros cielos y que tienen tecnología mucho más avanzada que la nuestra, y no podamos hacer nada al respecto. Pueden volar sin impedimentos por nuestro espacio aéreo o controlar el espacio aéreo civil y militar y no podemos hacer nada».