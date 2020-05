EN CARAVANA RECLAMARON POR EL PAGO DE SUELDOS

La denominada “caravana por la dignidad” recorrió calles de todas las ciudades y pueblos de la provincia de Chubut. En Trelew se concentraron en la Laguna Chiquichano y en Rawson desde la plaza central recorriendo las arterias más importantes.

En Puerto Madryn la caravana de vehículos transitó por el centro de la ciudad y también por la costa. Comodoro Rivadavia y las localidades de la cordillera de Chubut también fueron escenario de la manifestación.

La convocatoria de la Mesa de Unidad Sindical fue considerable y las protestas se replicaron en las principales ciudades de la provincia, con el objetivo de reclamar por el pago en tiempo y forma de los salarios de los trabajadores de la Administración Pública. También pidieron la finalización del pago escalonado o, al menos, tener una mayor previsibilidad para saber cuándo cobrarán.

Además de las cuestiones salariales, los empleados públicos piden también, que no se paguen los compromisos de la deuda pública para priorizar los sueldos de los trabajadores estatales, y solicitan la aplicación de una Ley Tributaria Extraordinaria.

ATE en las calles

Edgardo Hompanera, dirigente de ATE dijo que esta nueva modalidad fue para respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio y subrayó que todos los que estuvieron en un vehículo como caminando con las pancartas lo respetaron.

“Estamos aquí reclamando que se nos pague en tiempo y forma el salario porque ya no se puede seguir así”, dijo y agregó que el gobierno debe dejar de pagar el endeudamiento leonino que tomaron en dólares con intereses “porque hoy se paga eso y no el sueldo de los empleados públicos”.

Rescató el acompañamiento de los trabajadores en toda la provincia, “entendemos que el gobierno debe empezar a tomar medidas concretas y pagar los salarios que debe desde el mes de marzo”.

Hompanera sostuvo que, “hay impotencia por lo que está sucediendo con los sueldos, la gente ya no aguanta más porque tiene sus bolsillos hecho añicos”.

El dirigente sindical se mostró satisfecho porque de la caravana participaron todos los sectores estatales, “aún se deben pautas salariales del año pasado, es una locura con una inflación que nos está matando y el gobierno no tiene una salida a esta crisis ni siquiera puede dar una fecha concreta de pago”.

Sobre haber elegido el domingo para la caravana, Hompanera explicó que es el día en que pueden salir todos sin que nadie controle las terminaciones de los DNI, “los trabajadores queríamos exteriorizar nuestra bronca y necesitábamos expresarnos ante lo que está sucediendo con nuestro sueldo”.

Fondo Ambiental

A su turno, el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), Adolfo Borjas sostuvo que el principal reclamo es por la falta de pago a los trabajadores que llevan dos meses sin cobrar, “además desde mi sector solicitamos el pago del fondo ambiental pesquero que las empresas no lo reconocen. Es una ley que el gobierno debe hacer cumplir”.

Salud en Rawson

En tanto el secretario General de la Salud Pública, Carlos Seúulveda que este lunes estará a partir de las 10 horas en la puerta del hospital Santa Teresita reclamando por el pago de salarios se mostró conforme con la caravana porque se pudo marchar y sentir en cada localidad.

“Como integrante de la Mesa de Unidad Sindical hicimos esta invitación a todos los sectores que la están pasando muy mal, y unas 60 personas vinieron a pié”, indicó.

Recordó que muchos de los reclamos que hicieron frente al Ministerio de salud no se cumplieron, “como la precarización laboral, el atraso del pago de paritarias del 2019, el ingreso de recurso humano en áreas críticas, entre otros punto”.

Sepuúveda no duda que la pandemia paró todo los reclamos, “pero los reclamos están vigentes como el pedido que le hicimos a los diputados para que aprueben la ley tributaria para aquellos que más recuso tengan puedan aportar”.

El martes en Seros

El Secretario General del SiSaP confirmó que el martes tendrá junto a la mesa directiva una reunión con las autoridades del Instituto de Seguridad Social y Seguros para que expliquen de qué manera la obra social colaborará con los sanatorios privados, “nos ha llamado mucho la atención que el gobierno colabore con los nosocomios privado cuando Seros no está en las mejores condiciones, queremos saber si el resto de las obras sociales harán también la misma colaboración”.