Los más destacados basquetbolistas argentinos, participan en sus respectivos clubes, de una de las competencias más importantes del básquetbol a nivel mundial, como lo son la Euroliga y la Euro Cup.

Ambas competencias, tuvieron ayer el anuncio de su suspensión. De estos certámenes forman parte los subcampeones mundiales Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck con el Real Madrid, Luis Scola con el Olimpia Milano y Luca Vildoza con el Baskonia, entre otros.

Se da por finalizada las Temporadas de Euroliga y Euro Cup

Las temporadas actuales de la Euroliga y de la Euro Cup han sido canceladas: Jordi Bertomeo, CEO de la máxima competencia europea a nivel clubes, propuso en reunión ante sus pares de los once equipos con licencia para votar si los torneos europeos volverían o no a la actividad.

La medida coincide con lo expresado por muchos jugadores que participan de la competencia, quienes se mostraron en contra de una reanudación. Las instituciones aceptaron esta iniciativa y, a través de un comunicado en su cuenta oficial de Twitter, la organización lo confirmó.

“Eurohoops”, medio especializado en básquet europeo, asegura que Bertomeu les sugirió a los diferentes conjuntos que conforman el comité de votación que los presentes cursos queden sin efecto. Estos eran Real Madrid, Panathinaikos, Barcelona, Olympiakos, Baskonia, Fenerbahçe, Anadolu Efes, CSKA Moscú, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano y Zalgiris Kaunas.

La Euroliga, fue suspendida el 12 de marzo y en diecinueve años de existencia bajo esta denominación, dejará sin efecto la temporada y no coronará a ningún campeón.

En tanto, la próxima temporada de las competencias ya tienen fechas definidas: la Euroliga comenzará el 1° de octubre y la Eurocopa el 30 de septiembre, según se confirmó en la reunión vía teleconferencia de los once clubes.