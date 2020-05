FÚTBOL PENSANDO EN LAS ELIMINATORIAS

Si bien la vuelta de la práctica del futbol en Sudamérica tiene fecha incierta en cuanto a lo competitivo, no se deja de hablar del deporte más popular del mundo, tal como lo hizo el DT de la Selección Argentina masculina, Lionel Scaloni.

Consultado acerca de las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, el coach argentino expresó que “a mí me gusta que la Selección juegue en ´La Bombonera´”, sumando también como escenarios alternativos, a los de Rosario, los clubes Newell´s Old Boys y Rosario Central.

La Selección ,¿ jugará en “La Bombonera”?

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, en diálogo con el programa “Un Buen Momento” por Radio La Red, contó el presente del Seleccionado pensando en las Eliminatorias para Qatar 2022.

Si bien la práctica del futbol en Sudamérica está lejos de confirmar fecha de reinicio, Scaloni fue más allá y consultado por la localía que desearía para su seleccionado, aseguró que «a mí me gusta que la Selección juegue en La Bombonera”, a lo que agregó “en Rosario en cualquiera de las dos canchas. Yo jugué en Newell’s y la cancha llena es áspera, al igual que el Gigante”.

Más allá de exponer su preferencia, el entrenador también indicó que “hoy vale poco hablar de fútbol o de la Selección” en medio de la pandemia del coronavirus, sumando a la vez que “es durísimo lo que estamos viviendo, queda un esfuerzo, ojalá con esto aprendamos a valorar las cosas chiquitas”.

Los clubes de Rosario, miran con buenos ojos recibir a la Selección

Los vicepresidentes de Rosario Central, Ricardo Carloni, y Cristian D’Amico, de Newell´s Old Boys, mostraron su entusiasmo por las declaraciones del entrenador de la Selección Argentina, proponiendo esos Estadios como localías para “la Albiceleste” en los encuentros por Eliminatorias para Qatar 2022.

En Superfutbol, los dirigentes fueron consultados al respecto, sobre lo cual el mandamás del “Canalla”, contó que “se vive con una pasión que a veces es desmesurada; lógicamente que es una ilusión recibir a la Selección Argentina”. Por su parte, D’Amico amplió: “Tenemos el clásico más pasional del mundo y sería bueno para la ciudad”.

“Esperemos que se pueda desarrollar y podamos llevar adelante un proyecto con Newell’s para que la Selección pueda volver a Rosario”, expresó el vice de Rosario Central, a lo que su par de “la Lepra” agregó que “Acá los 365 días del año se respira fútbol. Desde Newell’s hace tiempo que tenemos un proyecto con algún posible partido de la Selección. Esto tiene un plus y es que Lionel Messi es hincha de nuestro club”.