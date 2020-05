EL DUEÑO DEL INMUEBLE LES EXIGIÓ EL PAGO, DISCUTIERON Y LES DESCERRAJÓ VARIOS DISPAROS

Un violento episodio convocó a personal policial en las inmediaciones de la calle Santa Fe, donde el propietario de un inmueble increpó a dos de sus inquilinos porque le debían el pago del alquiler; discusión que escaló rápidamente hasta que el dueño extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos, hiriendo a ambas personas.

Acto seguido, escapó y antes de que pudieran dar con su paradero, se presentó espontáneamente en una comisaría y confesó el hecho, aclarando que no había sido su intención que la situación llegara a tales consecuencias.

Las víctimas se recuperan en el Hospital y serían intervenidas quirúrgicamente durante la semana.

Acribillados

Según indicaron desde la Policía, el episodio ocurrió sobre las 20:55 horas del pasado lunes. Desde la Guardia de Monitoreo informaron que, en las inmediaciones de la calle Santa Fe al 500 se desarrollaba un conflicto entre vecinos.

“En cuestión de minutos se reiteró el llamado, indicando esta vez que habrían heridos de arma de fuego, por tal motivo se acudió al lugar y se identificó a las personas lesionadas como ‘S. O.’, de 39 años, y ‘J. C. M’, de quien no pudo tomarse información ya que presentaba tres heridas de arma de fuego”, precisó la Policía.

Confesó el hecho

Ambos señalaron al presunto autor del ataque “como un ciudadano de nacionalidad paraguaya”, con residencia en la ciudad del Golfo, “quien andaba en un auto ‘tipo Volkswagen Gol Trend’ y resultaba ser el propietario del inmueble de alquiler donde viven los heridos”, relataron fuentes policiales, sumando a ello que, de acuerdo a los testimonios de las víctimas, “la discusión fue por dinero y porque quería desalojarlos”.

Finalmente, en pocos minutos los agentes fueron alertados sobre el atacante, quien había concurrido a la comisaría por sus propios medios y con heridas en el rostro: fue identificado como “S. C. B.” y “manifestó haber tenido problemas con sus inquilinos, aduciendo que no quería que ocurriera lo que sucedió”.



Detenido y con el auto secuestrado

Tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, y el funcionario de turno, Ismael Cerda, “ordenó que (el atacante) permaneciera detenido; además, se le hizo saber al individuo que tenía el derecho a no declarar como así también a no autoincriminarse”, explicaron desde la Policía, sumando a ello que “debido a las lesiones que poseía en el rostro fue trasladado al nosocomio local para ser atendido; su vehículo resultó ser un Volkswagen Gol Trend, que permanecerá secuestrado a la espera de autorización para la correspondiente requisa del mismo, para secuestrar el arma de fuego”.

Los heridos, de acuerdo a lo notificado por el médico policial, no sufrieron heridas de gravedad, aunque sí requerirían ser intervenidos quirúrgicamente.