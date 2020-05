EL GOBIERNO DE CHUBUT AVANZA EN FLEXIBILIZAR LA CUARENTENA

Conforme va pasando el tiempo, el aislamiento social, preventivo y obligatorio se va flexibilizando, sobre todo en aquellas provincias en las que la cantidad de casos no es tan contundente. Tal es el caso de Chubut, donde durante los últimos días se habilitaron las salidas de esparcimiento y algunas actividades deportivas.

Además, el ministro de Salud, Fabián Puratich, confirmó que están analizando la posibilidad de autorizar encuentros familiares, tras más de 60 días de cuarentena. Según la medida que se está barajando en Fontana 50, se podrían habilitar las reuniones en viviendas particulares y con un máximo de personas establecidos. Si bien no se confirmó el número, la iniciativa sería similar a la de La Pampa, donde ya se pueden realizar encuentros de hasta 10 individuos, aunque en Chubut la cantidad podría ser menor.

En cuanto a los plazos temporales para la aplicación de estas medidas en Chubut, se estima que para el fin de semana pueda haber novedades al respecto. No obstante, cabe aclarar que luego cada municipio determinará si aplica las medidas que aprueba el Poder Ejecutivo provincial, tal como viene sucediendo hasta el momento.

También vale destacar que los encuentros deberán ser en domicilios de cercanía y, lógicamente, dentro de la misma localidad, por lo que el tránsito entre ciudades chubutenses seguirá prohibido.