Dependemos de Buenos Aires para pagar sueldos en Chubut

Arcioni no puede confirmar cuándo terminarán de pagar los sueldos de marzo, mientras los estatales reclaman en las calles que «si no sabe gobernar, que se vaya».

Este miércoles, cuando los trabajadores se movilizaban frente a Casa de Gobierno, Arcioni ofrecía una conferencia de prensa en la que reconoció que, no tiene los fondos, ni un plan para pagar lo que debe a los estatales.

El Gobierno de Chubut sigue adeudando un porcentaje de los salarios de la Administración Pública correspondientes al mes de marzo. La semana pasada se había adelantado desde el Poder Ejecutivo que se brindarían precisiones acerca de cómo y cuándo, se iban a cancelar, pero finalmente solo se anunció el depósito de 25.000 pesos para todos los empleados del rango 3.

De esta manera, todavía se adeuda el resto de los haberes para todos los trabajadores del tercer rango (excepto los de Salud y de las fuerzas de Seguridad que ya cobraron). También restan cancelarse los sueldos y las jubilaciones de todos los agentes del cuarto rango, con la misma excepción mencionada anteriormente.

Esta semana se esperan novedades desde Fontana 50 para saber cuándo se terminarán de cancelar los salarios correspondientes al mes de marzo. Esto suma profunda preocupación para todos los agentes de la Administración Pública. Al respecto, vale destacar que en poco más de una semana ya vencerán los plazos legales para que se paguen los sueldos de mayo, sumando también que de los haberes de abril aún no se ha depositado nada.

Viaje en busca de fondos

En este contexto, el gobernador Mariano Arcioni confirmó que viajaría a Buenos Aires para realizar las gestiones correspondientes con el Fondo Fiduciario, con el objetivo de tener información certera para comunicar en las próximas horas sobre el pago de salarios para todos los trabajadores de la Administración Pública.