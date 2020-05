Se formalizó la denuncia del hermano del taxista que dio positivo de COVID 19, en la que expresa que días previos a la fecha en que se confirmó su estado, “concurrió al Hospital Zonal de Trelew, desconozco día y la hora y no fue atendido por la guardia porque el hospital no atiende este tipo de casos, salvo que tengan COVID 19”, afirma en la denuncia.

El individuo que pidió ser identificado con las iniciales E.S. hace un extenso relato en el que básicamente cuestiona que, “mientras le estaban haciendo estudios que estarían para el día siguiente, con gran sorpresa al mirar Facebook me entero alrededor de las 20:30 horas que mi hermano tenía Covid 19 y ya estaba por todas las redes sociales.

Reclamo

E.S dice en su denuncia, “esto me trajo un perjuicio muy grande, tengo un pequeño emprendimiento, la gente al enterarse de mi apellido que era el mismo apellido que el taxista internado dejaron de comprarme y están en todo su derecho y mi familia está sufriendo un calvario y humillaciones. Estamos muy mal nuestro apellido apareció en varios lugares”, afirma el denunciante.

Fiscalía pide más información

El Fiscal Enrique Gabriel Kaltenmeier fue quien tomó la denuncia que hizo E.S y le envió una cedula de notificación para confirmarle que se ha formado Legajo Fiscal para investigar las circunstancias de los hechos indicados, y su posible calificación jurídico-penal en el marco del Caso 91206 (caratulado como “S.E s/dcia – Trelew”).

La cedula de notificación fue remitida el 30 de mayo y se le hizo saber que resultará ineludible, cuando la situación sanitaria lo permita, o la investigación penal lo requiera, la ratificación fehaciente de la denuncia presentada, en los términos del art. 245 del CP que reprime la falsa denuncia.

El Fiscal le solicitó que para proseguir con la investigación aporte información adicional sobre lo relatado. (Foto: gentileza Radio 3)