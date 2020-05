Dejan sin efecto las flexibilizaciones en seis ciudades

Con el argumento de la aparición del quinto caso confirmado de coronavirus en la provincia, el gobierno del Chubut suspendió hasta el próximo martes 2 de junio inclusive actividades recreativas, de esparcimiento, comerciales y familiares que habían sido autorizadas en el marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio. La suspensión alcanza a las ciudades de Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Gaiman y 28 de Julio.

En Madryn no cierran los comercios

En la noche de este martes, y tras conocerse la medida provincial, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, anunció oficialmente que en la ciudad continuará habilitada la actividad comercial, como hasta el momento.

“La semana pasada adherimos a un Decreto Provincial, en disconformidad y lo hicimos saber. Hoy nos toca adherir a un nuevo Decreto, que vuelve todo hacia atrás a la Fase 2, pero esta era una situación que habíamos advertido desde Madryn”, expresó el jefe comunal a través de Twitter.

“Lamentamos que a veces esto parezca una carrera para ver quien habilita más rápido los distintos sectores en las ciudades. Dejamos en claro que nuestra idea era ampliar medidas en forma paulatina, para después no tener que arrepentirnos de lo hecho”, reflexionó al tiempo de anticipar que “hoy lamentablemente debemos volver hacia atrás, pero no vamos a cerrar los comercios, y esta es una decisión tomada. Ojalá la próxima vez, todos los gobernantes estemos de acuerdo en flexibilizar o no, y no tengamos que lamentar un escenario aún peor”, expresó.

Sastre sostuvo que “adheriremos a Provincia en el retroceso de lo recreativo y las instituciones deportivas, pero debemos defender lo laboral hasta que la situación epidemiológica nos obligue a lo contrario. No vamos a adherir a cerrar ningún comercio”, enfatizó. “Vamos a profundizar controles de los accesos, y de circulación por terminación de DNI, pero les pido que sean responsables. Utilicen tapabocas, respeten el distanciamiento social. Si la ciudad continúa sin casos, en gran parte es gracias al esfuerzo de ustedes”, dijo en un mensaje dirigido a la comunidad.

Marcha atrás

En tanto, la medida provincial fue dada a conocer en el marco de una conferencia de prensa que brindó el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, junto a los intendentes de Trelew, Adrián Maderna, y de Rawson, Damián Biss, y los ministros de Salud, Fabián Puratich; de Seguridad, Federico Massoni, y de Gobierno y Justicia, José María Grazzini.

Arcioni comunicó que, tras las conversaciones con los intendentes de distintas localidades de Chubut, se decidió suspender las actividades descriptas en el decreto que tiene vigencia hasta el próximo martes 2 de junio, pudiéndose prorrogar “si criterios epidemiológicos así lo recomiendan”.

El mandatario explicó que se suspenden las “actividades de esparcimiento y deportivas, y el funcionamiento de shoppings, ferias, centros comerciales, hoteles y reuniones familiares”.

Circulación por DNI

La modalidad de circulación para las personas, que puedan acreditar la necesidad de hacerlo, será como hasta el momento según la terminación par o impar de su Documento Nacional de Identidad. Los días lunes, miércoles y viernes las personas con terminación en número par (incluye el 0) y los días martes, jueves y sábado los DNI terminados en número impar.

En el artículo segundo del decreto suscripto anoche por el gobernador Arcioni se dispone que podrán funcionar las actividades comerciales esenciales, los días lunes a sábado.

Esta limitación en cuanto al horario no rige para las actividades comerciales del rubro gastronómico y otros productos alimenticios, que seguirán funcionando en los horarios vigentes hasta el momento.

La aparición del quinto caso

Al respecto, el Gobernador del Chubut explicó que “luego de la reunión del Comité de Crisis me he comunicado con los intendentes, a fin de buscar el consenso para las medidas que vamos a anunciar”, y comunicó que quedan suspendidas las actividades esparcimiento y actividades deportivas; shopping, centros comerciales, ferias y hoteles; y reuniones familiares autorizadas en Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Gaiman y 28 de Julio, hasta el día martes 2 de junio inclusive.

“Estas son las tres actividades fundamentales que se van suspender hasta el día martes 2, porque estamos en una etapa de investigaciones de las personas que han tenido contacto con el trabajador taxista, por lo tanto, a todas esas personas se les va a realizar el test rápido. Es por eso que hemos decidido suspender por una semana estas estas tres actividades y quedan limitadas el resto de las actividades comerciales como estaba hasta el momento”, precisó Arcioni.

Asimismo, el mandatario provincial confirmó que “el número de DNI sigue para la circulación de pares e impares, vamos a profundizar aún más los controles para que la circulación se respete y llamo a la conciencia de toda la población y la responsabilidad que tenemos que tener todos, no estamos exentos de la propagación de este virus”, y agregó que “el sistema de retiro de comidas, de delivery en todo lo que es gastronómico, las farmacias continúan abiertas las 24 horas y las de turno, todo eso sigue exactamente igual”.

“Estas son las tres actividades que fuimos flexibilizando de manera gradual y paulatina a medida que íbamos avanzando sin contagios. Como lo he dicho, a donde exista un caso vamos a tener que retrotraer. Sabemos que por ahí no estén contentos, pero tenemos que entender que tenemos que cuidarnos absolutamente todos. Nuestra responsabilidad es cuidar la salud de todos los chubutenses”, culminó Arcioni.