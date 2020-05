DENUNCIAN QUE EL MECANISMO FUE MÁS VELOZ QUE EN OPORTUNIDADES ANTERIORES

La semana pasada el Gobierno de Chubut anunció que se habían depositado 25.000 pesos a todos los trabajadores y las trabajadoras ubicados en el tercer rango de la Administración Pública. Este monto fue en concepto de un porcentaje de los salarios correspondientes al mes de marzo.

No obstante, rápidamente se realizaron denuncias que afirmaban que ese dinero que había ingresado en las cuentas automáticamente había sido debitado por el Banco del Chubut, en concepto de deudas que no habían sido saldadas, producto de la demora en el depósito de los haberes.

En diálogo con El Diario, una empleada que fue alcanzada por esta situación manifestó su malestar por lo ocurrido. “En mi caso me depositaron los 25.000 pesos como a todos los activos del tercer rango e inmediatamente el Banco me descontó los 15.279 pesos de tarjeta que yo tenía”, adelantó Analía, docente provincial.

Además, remarcó que “esto no se venía dando así porque en los meses anteriores el Banco nos daba un tiempo de 12 horas porque recién al otro día se debitaba todo lo que vos tenías para debitar, sea tarjeta o préstamo. Por eso cuando sabía que me depositaban salía corriendo al cajero porque sabíamos que al otro día a la mañana se nos debitaban préstamos y tarjeta”.

“Los ahorros se acabaron”

“En este caso no fue así. Yo iba a ir a las 9:30 al cajero porque nos habían depositado a las 8:30 y cuando quise ir me llegó un mensaje de una compañera que decía que ya se había debitado la tarjeta y entré a mi cuenta y sí, se nos había debitado todo lo que estaba adherido”, afirmó.

Además, Analía agregó que “lo peor de todo esto es que no tenemos fecha de pago. En un momento se retrasó tanto que nos quedaron debiendo un sueldo. En un momento yo pude acomodarme, pero ahora se vuelve a repetir. Una vez más me van a deber otro sueldo y llega un momento en donde ya no hay de dónde sacar plata. Los ahorros o plata que nos sobraba ya se acabaron”.

En el segundo rango también se hicieron descuentos

Por su parte, Ailin, trabajadora de la Administración Pública que está ubicada en el segundo rango mantuvo un diálogo con este medio en el que indicó que “yo tengo la tarjeta 365 del Banco Chubut, el cual todos los meses te manda mail recordando que adeudas la tarjeta. Lo más indignante de esta situación es que te matan con los intereses por pago fuera de término. En mi caso, que venía bastante organizada, ahora debo dos meses de tarjeta”.

En tanto que sostuvo que “plata que entra, no te enteras porque te la come la tarjeta. Por ejemplo el incentivo docente es en la única provincia del país que se paga cuando quiere. Desde Provincia no siempre avisan que se está por acreditar, y cuando algún compañero avisa que está acreditado, cuando intentas verlo ya se lo comió la tarjeta”.