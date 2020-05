EN TOTAL SON 7 LAS PROVINCIAS EN ESTA SITUACIÓN

En los últimos reportes epidemiológicos publicados por el Gobierno de Chubut han ido variando los casos sospechosos, con o sin nexo epidemiológico. No obstante, hace ya más de dos semanas que no hay casos positivos, por lo que el distrito patagónico integra el grupo de siete provincias en donde hace más de 15 días que no hay casos positivos. El resto son Santa Cruz, La Pampa, Jujuy, Santa Fe, San Luis y San Juan.

Vale recordar que el primer caso positivo en Chubut se registró el 14 de abril en Comodoro Rivadavia, mientras que pocos días más tarde se confirmó otra persona con Covid-19 por haber tenido contacto estrecho con el primer contagiado.

En tanto que los casos más recientes fueron en Trelew. El primero de ellos fue comunicado el 1 de mayo y, al igual que ocurrió anteriormente, pocos días más tarde se confirmó que había otra persona contagiada de coronavirus.