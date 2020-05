Coronavirus en Chubut: Investigan 51 contactos estrechos en Trelew

En el reporte diario de situación epidemiológica que publicó hoy al mediodía el Gobierno de Chubut no se confirmaron casos nuevos. No obstante, sí se ratificó que la cantidad de contactos estrechos con personas que han sido diagnosticadas como positivas ascendió a 51 en Trelew.

En cuanto a los casos sospechosos, no se registró ninguno con infección respiratoria aguda grave. Asimismo, hay cuatro casos sospechosos con nexo epidemiológico, de los cuales dos están en Puerto Madryn, uno en Trelew y el restante en Comodoro Rivadavia.