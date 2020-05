EL PRESIDENTE DEL BANCO DEL CHUBUT DEMOSTRÓ SU PERFIL VIOLENTO

El historial violento de Javier Alvaredo, el elegido de Arcioni para la presidencia del Banco del Chubut, fue denunciado por este Diario hace menos de un mes, antes de su designación. Este viernes, el ignoto titular del Banco, expuso su personalidad violenta al amedrentar y amenazar con golpear a un trabajador bancario. Según trascendió, Alvaredo se encontraba en una reunión con un director de la entidad crediticia y al parecer no estaba de acuerdo con las observaciones que el empleado bancario había expuesto sobre el manejo de los seguros.

Fue en ese momento que según los testigos, el vicepresidente primero a cargo de la presidencia del Banco habría alzado la voz y amenazado a su interlocutor, momento en el que habría ingresado personal de seguridad impidiendo un desastre.

La naturaleza violenta de Alvaredo fue revelada por El Diario al descubrir que tenía entre sus antecedentes una agresión a dos mujeres policías que lo detuvieron en un control de tránsito.

Aun así el Gobernador decidió seguir adelante y lo puso en la vicepresidencia a cargo de la Presidencia del Banco del Chubut, a la espera de la ratificación de la Legislatura que, por estas horas estaría cada vez más lejos de apoyar el pliego del ilustre desconocido que llegó a Chubut a ratificar que los rumores sobre su temperamento estaban fundados.

La agresión

Según trascendió este viernes, sería inminente la denuncia contra el nuevo presidente del Banco del Chubut, Javier Alvaredo por la agresión al bancario, y se estarían analizando las acciones con un asesor legal para proceder en consecuencia.

Fuentes confiables de La Bancaria, indicaron a El Diario, que el hecho resulta grave y no sería primera señal que provoca malestar entre los trabajadores del Banco del Chubut además del obvio desconocimiento que tiene sobre la entidad.

Solo unas horas antes del violento proceder de Alvaredo, éste ya había protagonizado otra situación que lo ubicó bajo la lupa de La Bancaria cuando declaró ante la prensa radial, “me sorprendió la calidad técnica de la gerencia del banco. Me van a tildar de “machirulo”, pero me sorprendió la cantidad de mujeres a cargo de posiciones importantes en el banco”, afirmó y se convirtió en el centro de numerosas críticas.