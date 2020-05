Comodoro: Reabren gimnasios y espacios de yoga, fitness y danzas

La flexibilización de la cuarentena en Comodoro Rivadavia continúa avanzando hacia diversas actividades, con la instrumentación de rigurosos protocolos de prevención que han sido aprobados por el Ministerio de Salud.

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, confirmó que este lunes 1 de junio se realizará la reapertura de gimnasios de musculación, pilates, yoga, fitness y danza. “Hace un mes que venimos trabajando en sus protocolos para que puedan volver a trabajar, pero haciendo hincapié en un cuidado sanitario estricto”, aclaró el funcionario.

Tal cual se había anticipado la semana pasada cuando se habilitaron nuevas actividades deportivas, el próximo lunes 1 de junio abrirán los gimnasios de la ciudad. Al respecto, el titular de Comodoro Deportes declaró que “hace un mes que venimos trabajando con ellos y ya podemos tener la reapertura de los mismos, como también de espacios de kickboxing, danzas, pilates, siempre respetando un protocolo y normativas generales que tiene nuestra ciudad”.

El protocolo incluirá un límite de personas por metros cuadrados, obligatoriedad de contar con alcohol en gel y en espacios medianos no superar las 10 personas por hora, en el mismo horario que el resto de las actividades deportivas autorizadas, de 9 a 19 horas.

El funcionamiento será con inscripción previa y terminación de DNI. Además, no se permitirán actividades de contacto, lucha y agarre; ni tampoco la utilización de manoplas y sparring. Destinado únicamente a ejercicios funcionales, aeróbicos, anaeróbicos y de flexibilidad (dependiendo el plan de trabajo). En cuanto al baño, será de uso individual, sin posibilidad de utilizar duchas ni vestuarios.

Por su parte, los dueños de cada espacio se mostraron conformes en la última reunión desarrollada en el Ceptur y se comprometieron a cumplir con todas las normas del protocolo a los fines de evitar cualquier tipo de contagio, aunque actualmente no se ha detectado circulación del virus en la ciudad.