Chubut no recibiría más ayuda por la falta de un “plan”

El ministro de Economía de Chubut, Oscar Abel Antonena, admitió que entre las urgencias que presenta la provincia está la necesidad de posponer los vencimientos de la deuda en dólares, a través de un mecanismo de “reperfilamiento”, pero reconoció que eso no será suficiente, sino que también se deberá recurrir a un “ajuste” del gasto público.

«No sólo tenemos que reperfilar la deuda sino también el gasto público», sostuvo el funcionario en declaraciones a la prensa, al exponer el delicado escenario de las finanzas públicas, oportunidad en que también reconoció que el déficit mensual ya supera los 2.500 millones de pesos.

En este contexto, desde el gobierno nacional ya habrían advertido que tras la remesa de los 5.000 millones de pesos, en dos tramos, no habrá nueva asistencia hasta tanto el gobierno de Mariano Arcioni presente un plan concreto para afrontar la crisis.

Complejo escenario

Después de la euforia transmitida por el oficialismo en la tarde del miércoles comenzaron a surgir los verdaderos datos sobre la “exitosa” gestión llevada a cabo por el Gobernador de la provincia al firmar convenio por cinco mil millones del fondo fiduciario en dos tramos iguales, uno para los primeros días de junio y otro a comienzo de julio.

En realidad, este “logro” no es tal si tenemos en cuenta que estos fondos no fueron por el brillante despliegue y contactos del escribano Arcioni sino que forman parte de los porcentajes correspondientes a los ciento veinte mil millones del fondo especial que Nación anunció para auxiliar a todas las provincias del país.

En medio de la grave situación financiera de la provincia más allá de haber logrado un par de titulares exitosos y crear expectativas en la comunidad, este aporte ya acordado hace meses atrás por Nación, no deja de ser más que un pequeño y temporal tubo de oxígeno para un Estado provincial en terapia intensiva, necesitado de intubación endotraqueal, termino médico tan repetidos en estos tiempos del coronavirus.

Mirando la situación económico financiera para un fácil entendimiento, una simple foto, muestra que la gestión Arcioni aún adeuda mil cuatrocientos millones de sueldos del mes de marzo y debe coparticipar el 10% del dinero percibido en este aporte nacional recibido con los municipios con lo cual el aporte del primer tramo anunciado con bombos y platillos prácticamente se esfuma.

La provincia debe a este momento 7000 millones en sueldos más otros 4900 millones que debería pagar el 5 de junio, 2.500 millones de aguinaldo, deuda de YPF, deuda atrasada de proveedores retenciones de créditos a los empleados públicos deuda al FUCO, crisis de deuda con el ISSyS y sin olvidar el vencimiento de 30 millones de dólares del vencimiento de la cuota del bono.

“Los Diputados son responsables”

Pero quien puso blanco sobre negro no fueron representantes de la oposición. Sino el propio ministro de economía Oscar Antonena en un reportaje en LU20 donde desarrollando la táctica preparada descargó la responsabilidad de recibir los fondos en los diputados que deben convertir en ley el convenio firmado el día miércoles.

Antonena dejó en claro “la provincia no tiene la plata porque se han firmado acuerdos salariales imposibles de pagar y agravados con la crisis desatada con el coronavirus” y reconoció que “el déficit provincial supera ampliamente los 2500 millones mensuales y que la provincia va atendiendo las obligaciones salariales con los empleados públicos a medida que se pueda”.

En un tema se mostró muy reiterativo y animado, al hablar de la refinanciación de la deuda de 900 millones de dólares “es imprescindible reestructurar esa deuda que se tomó con un panorama optimista que no se condice con la realidad actual” y agregó “no tuvo una previsión seria la toma de ese crédito en moneda extranjera ni se estableció un plazo de gracia razonable”.

Reiteró sobre “la necesidad imperiosa de reestructurar esa deuda en propuestas que ya estamos trabajando”.

USD 3 millones de comisión

Algún legislador desconfiado comentó con una amplia sonrisa “este entusiasmo de “Cacho” Antonena no estará relacionado con la comisión que plantea la provincia de 0,33% que significarán casi 3 millones de dólares de comisiones” y agregó “es raro que seamos tan generosos cuando Nación estableció para la negociación el 0,10% de comisión para los negociadores”.