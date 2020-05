DESDE HACE UNA DÉCADA

Cierto es que la economía de Chubut, al igual que la de todo el país, está siendo duramente golpeada por las consecuencias de la pandemia de coronavirus. No obstante, también hay que remarcar que muchos inconvenientes son anteriores a la aparición del Covid-19.

Los problemas no solo refieren a las cuestiones fiscales, sino que la economía general de la provincia está en una situación complicada desde hace casi una década.

Chubut se ubica entre las principales provincias exportadoras, pero con productos primarios sin la incorporación de valor agregado, y esto alcanza desde el petróleo, a la pesca, el aluminio, lanas y pórfidos.

En este contexto, una situación particular es la que vive la actividad pesquera, donde en los últimos tiempos se registraron algunos inconvenientes. Al respecto, el economista Facundo Ball, director del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, precisó que las exportaciones de pescados y mariscos elaborados llevan 10 años de tendencia decreciente.

De hecho, en 2019 se exportó la mitad de 2010. Esto representa que Chubut ya lleva 10 años de caída de las exportaciones de la pesca con valor agregado. Si bien algunos productos han tenido cifras negativas, aquellos que requieren un “plus” sobre el producto pesquero están en caída.

Empleo privado sin crecimiento

El empleo privado en la Provincia también registra cifras negativas cuando se comparan los números de hace 10 años. Ante el crecimiento de oportunidades para que los números aumenten, la realidad es que no se ha evidenciado ninguna variación positiva durante la última década.

Puntualmente, en diciembre de 2010 había 95.226 empleados en el sector privado provincial. En tanto que nueve años después, en diciembre de 2019, la cantidad sobre el mismo concepto es de 95.165. Esto quiere decir que no solo no hubo crecimiento, sino que se evidenció una leve disminución.