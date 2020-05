Cerdá afirmó que el barril criollo “va a traer un alivio” a Chubut

La situación económica y financiera de Chubut es apremiante desde hace largos meses, pero en los últimos tiempos se acrecentó por los efectos de la pandemia de coronavirus en todo el mundo. Esto provocó que los principales ingresos provinciales sufrieran una merma abultada, disminuyendo sustancialmente las arcas estatales.

En este contexto, uno de los ítems que más está perjudicando a Chubut es la disminución en las regalías hidrocarburíferas, luego de que el precio del petróleo se desplomara en todo el planeta. Ante este panorama que no solo afectaba a la administración de Mariano Arcioni, sino a todos los distritos en donde este recurso tenga sustancial importancia, desde el Gobierno Nacional decidió implementar el barril criollo.

Al respecto de este mecanismo, el titular del Ministerio de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, destacó que “este decreto no solo establece el barril a 45 (dólares) y sino otro tema fundamental para nosotros que es la eximición de las retenciones por la exportaciones por debajo de ese precio, que nos pone en una situación de mejora en lo que es el ingreso por pago de regalías, ya que el decreto establece que se debe pagar por ese precio y al no tener las retenciones, todo el crudo que se exporte en nuestra provincia nos va a ayudar en los ingresos”.

Sobre las pérdidas vividas durante los últimos meses, el funcionario remarcó, en una entrevista con La Tecla Patagonia, que “los números todavía los estamos proyectando, para dar una idea nosotros hemos perdido este mes unos 700 millones de pesos en concepto de ingresos de regalía con las liquidaciones del barril actual, con lo cual si liquidamos a 45 deberíamos mejorarlo notoriamente”.

En cuanto a la implementación del barril criollo, Cerdá afirmó que este mecanismo “va traer un alivio a las cuentas de la provincia, pero de todas maneras hay que ver como comienza a funcionar la aplicación del decreto en base a las ventas y a la producción del petróleo que vayamos teniendo”.

Por último, el ministro de Hidrocarburos de Chubut se refirió a las inversiones en el sector: “Ahora estamos con la caída de la demanda y eso complica el escenario. El espíritu del decreto surgió hace dos meses ante la volatilidad que estaba teniendo el precio del barril, pero la pandemia nos llevó a tener una caída en la demanda y no se necesitó petróleo para refinar. De hecho, hay refinadoras de combustible que tienen stock para dos o tres meses”. “En 45 tanto la industria como las provincias habíamos acordado que era un precio criterioso. La pandemia nos llevó a quedarnos en este precio”, agregó.