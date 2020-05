El suspendido juez de Familia de Rawson, Martín Alesi, negó haber recibido propuesta formal por parte del gobernador Mariano Arcioni para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia. El magistrado que mantiene un abierto enfrentamiento con la cúpula del Poder Judicial desestimó la especie, pero no le disgustó tanto la idea de la postulación. Además, Alesi confirmó que incursionará en la arena política: “varios partidos se me han acercado para que me presente en las elecciones como candidato a Senador Nacional en 2021, o Gobernador en 2023”, y hasta asegura que ya mandó a hacer encuestas “y estamos muy por encima de la UCR”.