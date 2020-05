“NO ES MOMENTO DE HABLAR SOBRE DIFERENCIAS POLÍTICAS”, DIJO EL INTENDENTE CAPITALINO

Las medidas vinculadas al aislamiento social, preventivo y obligatorio han generado complicaciones económicas tanto en entidades públicas como privadas. Chubut y los municipios de la provincia no son ajenos a esta realidad y actualmente se están presentando inconvenientes financieros, agravados por la pandemia de coronavirus.

En este contexto, Damián Biss, intendente de Rawson, mantuvo una entrevista con El Diario en la que aseguró que están realizando las gestiones correspondientes para intentar afrontar los problemas económicos que se les presentan actualmente. En cuanto a la relación que tiene actualmente con el Gobierno Provincial, el jefe comunal indicó que la misma “es muy buena”.

“Con el Gobernador (Mariano Arcioni) tenemos una relación muy cordial. De hecho, hablamos bastante seguido y tengo buena relación con varios ministros, a los que conozco de hace muchísimo tiempo”, manifestó Biss

“Son momentos duros”

El intendente de Rawson también reconoció que actualmente en Chubut se están atravesando “momentos duros, en donde hay complicaciones a nivel salarial, con un atraso en el pago a los empleados estatales”. No obstante reconoció que “en cada gestión que hemos emprendido, hemos sido escuchados y acompañados” por el Poder Ejecutivo provincial.

Asimismo, Biss remarcó que en algunas oportunidades tuvo “diferencias de criterio” con Arcioni, “pero siempre hemos puesto por delante la responsabilidad que tenemos en los espacios que ocupamos. Hemos puesto por delante el bienestar general de la gente”.

Intendentes le piden ayuda a Nación

Tras considerar que los efectos de la pandemia han provocado un debate más amplio entre todos los intendentes de Chubut para aunar criterios, adelantó que la semana próxima se realizará una reunión entre algunos jefes comunales de distintos sectores políticos con el fin de hacer una petición al Gobierno Nacional para intentar conseguir alguna ayuda financiera.

Al respecto de estos fondos que se solicitarán, Biss mencionó que serían para afrontar la temporada de invierno y también para cancelar los aguinaldos, a los cuales catalogó como “un dolor de cabeza para algunos municipios que hoy están atravesando un momento difícil”.

En contra

Al ser consultado sobre las versiones que refieren a la posibilidad de que se inicie un juicio político contra Arcioni, el intendente de Rawson consideró que “en estos tiempos que son difíciles, me parece que no es momento de hablar sobre cuestiones o diferencias políticas. Cada uno desde su espacio tiene que ponerse al servicio del Gobierno Provincial y del Gobierno Nacional para poder afrontar esta situación de la mejor manera”.

“Estamos en un nuevo proceso, tanto el Gobernador como la mayoría de los intendentes de la Provincia hace cinco meses que empezamos nuestras gestiones. Creo que para analizar una situación como esa me parece que falta corra un poco de agua por debajo del puente. Hay que hacer el mayor de los esfuerzos para buscar los consensos y creo que hay que apelar mucho al diálogo”, apuntó Biss.

Por último, en referencia a un posible juicio político, el intendente de Rawson dijo: “Este tipo de cuestiones tan extremas tendrían que ser el último recurso al que se debe acudir y en caso de que no exista absolutamente ninguna posibilidad de diálogo”.