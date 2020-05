ASEGURÓ QUE SERÍA UN IMPORTANTE INGRESO PARA LA COMUNA CAPITALINA

El intendente de Rawson, Damián Biss consideró que “no hay voluntad política para cobrar el canon pesquero” y que su efectiva implementación “sería un importante ingreso para las finanzas de la comuna capitalina”.

Explicó que el sector de la pesca ha trabajado muy bien y con una rentabilidad importante, y que fue un tema fundamental al comienzo de su gestión, “pero es una ley que no se está aplicando porque no observo que haya voluntad política de cobrar el canon, la ley tiene vigencia hace más de un año y nunca se hizo efectivo”.

Indicó que si no se avanzó desde el municipio, es porque hay una férrea resistencia del sector “lo conversé con las Cámaras pesqueras y lo ven como una doble imposición, y luego comenzó la emergencia y dejó de funcionar la legislatura, pero el FAP es más complejo porque involucra no sólo a la pesca sino que representa un ingreso extraordinario a los trabajadores de la pesca de la provincia”.

Sostuvo que una vez que se normalice la situación de la pandemia su intención es avanzar dejando conforme a todos, “porque es una materia que debemos seguir discutiendo”.

Poner la cara

El intendente de Rawson dijo que no aceptará que cada seis meses algunas empresas pesqueras dejen abandonados a sus trabajadores como el caso de Fyrsa, “todos los años los empleados acampan frente a la empresa para poder cobrar y desarrollar las actividades como el resto, no aceptaré que cada seis meses tengamos esta problemática, entiendo que en una actividad comercial hay momentos buenos o malos, pero no se debe deja de poner la cara cuando hay problemas”.

Expresó que en el caso de no poder pagar los salarios el empresario debe dar la cara, “de esta forma los podremos acompañar, si se mantiene esta actitud veremos qué actitud tomaremos”.

Planta de personal

Sobre la cantidad de empleados municipales indicó que el censo arrojó en todo concepto entre 1350 y 1400 empleados sobre 40 mil habitantes, “es una masa salarial muy grande para una ciudad como Rawson, 50 millones de pesos nos lleva el 90% del presupuesto y con el 10% restante se puede hacer muy poco”.

Agregó que su gestión achicó mucho la planta del personal político, “hemos traído personal del gobierno provincial para que colabore con nosotros y nos ahorramos unos 15 sueldos de personal político, de 50 millones que es la masa salarial, sólo 3 millones representa la masa salarial del sector político, pero la idea es que se achique la planta de personal, este año se jubilan 12 personas lo que representa que el municipio no pagará ese millón y medio de pesos más los aportes de salarios”.

Comercio en crisis

Biss que mantiene una estrecha relación con la Cámara de Comercio consideró que la cuarentena fue muy larga pero lo que le preocupa es lo que viene por delante, “lo peor está por venir y trataremos de acompañar lo mejor que podamos”.

Recordó que a partir de febrero se logró el equilibrio económico y se les paga a los empleados con una fecha determinada, “ahora hemos acordado el aguinaldo con los gremios municipales para pagarlo en cuotas porque ha caído abruptamente la recaudación y sólo hemos recibido de aporte exterior 700 mil pesos del ATN nacional”.

Obras prioritarias

El intendente apunta a cerrar con el Instituto Provincial de Vivienda la ejecución de un programa similar al Promeba en el Área 12 de Rawson, “hemos presentado un programa para instalar los servicios en ese sector como energía y gas, además la semana que viene firmaremos unos convenios con provincia por cordones cunetas”.

El intendente considera que el Promeba tiene fuerte repercusión en los barrios y puso como ejemplo que los barrios Río Chubut y San Ramón han crecido y mejorado su estructura por ese programa.

Indicó que si bien es un momento difícil para la reactivación de la obra pública, hay varios proyectos que le presentará al gobernador Mariano Arcioni como el desarrollo de los servicios en algunos sectores de la ciudad, accesos y la plaza principal de Rawson.

“Tengo en carpeta varios proyectos que le presentaré al gobierno provincial y si bien sabemos que no es el mejor momento, estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir con las necesidades de infraestructura que tiene la ciudad”, indicó.

El intendente capitalino reconoce que una de las cuestiones prioritarias es el pago de los salarios, “en el trabajo conjunto se sacan las cosas buenas, tenemos personal capacitado para hacer obras como lo demostramos en estos meses así que hay varios proyectos en carpeta, tengo ganas de remodelar la plaza y desarrollar los servicios en aquellos lugares que no hay”.

Impuestos adelantados

Sobre el pago impositivo por parte del Gobierno Provincial, Biss indicó que han recibido un aporte importante en los primeros meses del año y que ahora espera otro aporte para el pago de los guardavidas, “no tengo críticas para hacerle porque nos han adelantado los impuestos de manera anual que nos permitió lograr el equilibro financiero a comienzo de año”.

Destacó la figura de Pagliaroni

En cuanto a la actividad política, Damián Biss sostuvo que se ha conformado un frente local con distintos sectores del peronismo, “soy radical desde muy joven y pertenezco al sector Juntos por el Cambio y hemos conformado un frente amplio para poder trabajar en lo local”.

Biss resaltó la figura del diputado Manuel Pagliaroni que ha demostrado gran capacidad política y recordó que en la gestión anterior con tres diputados radicales pudieron renovar tres veces la Secretaría Legislativa.