8 INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y la Fundación Bunge y Born presentaron los proyectos seleccionados que recibirán aportes en el marco del Memorándum de Entendimiento firmado la semana pasada.

Durante el evento, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, agradeció la presencia de los investigadores y funcionarios y felicitó por el trabajo de articulación y la rapidez: “Quisiera agradecer también a todos mis colegas, a todos aquellos que hoy nos acompañan y que han demostrado que cuando las políticas científicas se orientan claramente a la resolución de problemas, tenemos una comunidad científica estupenda” y agregó: “La cantidad de proyectos en cada convocatoria realmente implica un esfuerzo muy grande de todos ustedes y desde ya mi reconocimiento a todos los que han mostrado las capacidades que tenemos”.

Apoyo financiero

A través del acuerdo, la Agencia y la Fundación, se comprometen a cubrir, en partes iguales, un total de 37.566.010 de pesos para cofinanciar un conjunto de proyectos de investigación científica y tecnológica que tengan por finalidad aportar conocimiento para la resolución de los efectos producto de la epidemia del COVID-19. En esta línea, cabe destacar la importancia tanto del rol del Estado y en particular de la cartera científica, para convocar actores y convertir capacidades en soluciones; como de la articulación público-privada como un factor clave para potenciar el crecimiento del conocimiento científico.

Por su parte, el secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz, afirmó que “es un orgullo participar de esta iniciativa en la que hay proyectos muy interesantes que tienen una cobertura federal. Esta convocatoria que apunta al desarrollo de tecnologías médicas como nuevas tomografías o tecnologías de protección para trabajadores de la salud. Son propuestas muy interesantes en las cuales depositamos nuestras esperanzas”.

Mientras que el presidente de la Agencia, Fernando Peirano, aseguró que “con esta acción, la Agencia completa una cartera de 79 proyectos que expresan gran parte de la capacidad de respuesta del sistema de ciencia y tecnología para enfrentar al coronavirus, que es el resultado de las acciones delegadas por la unidad COVID”.

Por último, el director de la Fundación Bunge y Born, Gerardo della Paolera, expresó: “Es un placer que la Fundación Bunge y Born financie la ciencia, la tecnología, la educación y la salud pública de la Argentina como lo hace desde hace 60 años. A lo largo de su historia, el 94% de los apoyos que ha hecho han sido para lo público y, en especial, para el sistema científico, algo que para mi es excepcional por la calidad de los mismos. Creemos que no hay desarrollo económico y social de un país si no hay ciencia, y por lo tanto, para nosotros es simplemente un deber. Somos nosotros los que tenemos que agradecer a ustedes los científicos”.

Del encuentro, estuvieron presentes el investigador del CONICET y director de uno de los proyectos seleccionados, Gabriel Rabinovich, y Matías Ostrowski, del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS / Hospital Francisco Muñiz); mientras que el resto de los representantes de las IP participaron a través de videoconferencia.

Los proyectos

Se trata de ocho propuestas que obtuvieron las máximas calificaciones en su calidad académica y su viabilidad tecnológica en la reciente convocatoria IP COVID-19 organizada por la Agencia y que no fueron financiadas por exceder el plazo máximo de ejecución establecido en ese concurso.

El jurado de expertos estuvo compuesto por Ruth Rosenstein, Eduardo Artz y Guillermo Bozzoli, quienes realizaron la evaluación y seleccionaron ocho nuevos proyectos de investigación que se suman a las 64 IP identificadas por la Comisión Ad Hoc en la convocatoria IP COVID 19, las cuales estarán recibiendo la semana próxima los primeros desembolsos para comenzar a trabajar. Es importante remarcar, en este sentido, la innovación por parte de la Agencia para continuar trabajando de manera efectiva en este contexto, tanto en la capacidad de respuesta como en la velocidad del trámite de la convocatoria y en la implementación del teletrabajo.

Los proyectos seleccionados son:

– Desarrollo de un método diagnóstico que permita predecir, en fases tempranas de COVID-19, complicaciones pulmonares severas. Ricardo Dewey de Rad Bio S.A.S. / CONICET;

– Tomografía por bioimpedancia para monitorización pulmonar en pacientes ventilados mecánicamente en unidades de cuidados críticos. Daniel Omar Badagnani de Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF);

– Desarrollo de recubrimientos antivirales para textiles de uso en elementos de protección personal. Leandro Nicolás Monsalve del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) — Departamento de Nanomateriales Funcionales — Centro de Micro y Nanotecnologías;

– Utilización de la plataforma basada en SPR (Biacore) para la determinación de la presencia y avidez/afinidad de anticuerpos anti-SARSCoV-2 en sueros de pacientes. Marisa M. Fernández de Cátedra de Inmunología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, e Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral Profesor Ricardo A. Margni (IDEHU), UBA-CONICET;

– Nueva estrategia terapéutica basada en compuestos tiodigalactósidos capaces de inhibir la infectividad del virus SARS-CoV-2 y la respuesta inflamatoria desencadenada. Gabriel Rabinovich del Instituto de Biología y Medicina Experimental, IBYME-CONICET;

– Análisis de la actividad biológica de los anticuerpos anti- SARS-CoV-2: implicancia en el curso de la enfermedad y en su empleo terapéutico. Matías Ostrowski del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS / HOSPITAL FRANCISCO MUÑIZ);

– Tablero de monitoreo, pronóstico y control epidemiológico. Pablo A. Lotito de CONICET y PLADEMA – Fac. de Cs. Exactas – UNCPBA;

– Ingeniería de control e instrumentación aplicada al modelado y estimación de parámetros del sistema pulmonar bajo respiración asistida. Carolina A. Evangelista del Instituto LEICI, Facultad Ingeniería, UNLP-CONICET. (Fuente: CONICET)