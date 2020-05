CUESTIONÓ LA FALTA DE DIÁLOGO DEL EJECUTIVO PROVINCIAL

Esta semana se concretó la ruptura del bloque oficialista de Chubut al Frente dentro de la Legislatura Provincial, lo que provocó que nueve diputados conformen un nuevo interbloque, con el objetivo de tomar distancia de las decisiones impulsadas por el gobernador Mariano Arcioni.

Uno de los legisladores que integra este nuevo espacio es Miguel Antín, quien mantuvo una entrevista con El Diario y confirmó que no hubo una acción desencadenante para que se concrete la decisión anunciada esta semana, sino que respondió a un conjunto de situaciones.

“No hay un disparador final. Acá hay un cumulo de cosas que han venido sucediendo y que hicieron que nos juntáramos y tomáramos esta decisión, de formar dentro del bloque un interbloque que tenga por objetivo discutir todo lo que sea presentado y que sea discutible”, apuntó el legislador.

“El diálogo no ha existido”

Además, Antín hizo referencia al vínculo preexistente entre Arcioni y los diputados del oficialismo. En este sentido, el diputado provincial fue contundente y afirmó que “el diálogo no ha existido. Han llegado los proyectos para ser votados, sin ser discutidos. Nos hemos enterado muy poco tiempo antes de la sesión cuáles son los proyectos.

“La relación con el Gobernador ha sido distante. Mantuvimos una reunión en la cual parecía que se iba a recomponer pero no nos hemos vuelto a reunir y no hemos tenido ni una sola charla. Esto hace que nos sintamos relegados y que hayamos tomado esta posición”.