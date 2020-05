Animalito ‘e dios

Un equipo de investigadores de la India, al descubrir una nueva especie de víboras verdes, decidió nombrar a la nueva serpiente como el único e incomparable Salazar Slytherin. Sus hallazgos fueron publicados este mes en la revista Zoosystematics and Evolution.

Para aquellos que no están familiarizados con la saga de Harry Potter, una rápida lección de historia. En pocas palabras, Salazar Slytherin fue uno de los fundadores de la Escuela de Brujería y Hechicería de Hogwarts, junto con sus amigos Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw y Helga Hufflepuff.

Además de ser algunos de las brujas y magos más poderosos de su tiempo, en el mundo de Harry Potter, también son los homónimos de las cuatro casas de Hogwarts.

Slytherin, en parte conocido por su habilidad para hablar con las serpientes, está relacionado con los animales: la serpiente es, después de todo, el símbolo de la casa de Slytherin Hogwarts. Es por eso que los investigadores eligieron el nombre Trimeresurus salazar.

En la investigación, el equipo sugiere que la serpiente se conozca comúnmente como la víbora de Salazar.

Las víboras del género Trimeresurus son venenosas y se encuentran en todo el este y sudeste de Asia. Esta especie se encontró en la India, pero hay al menos 48 especies totales de este género en la región.

Sin embargo, una de las cosas que hace que esta víbora en particular se destaque es la franja naranja rojiza que se encuentra en el costado de la cabeza en los machos.