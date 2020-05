TRES VECES POR SEMANA

El presidente de Andes Líneas Aéreas, Horacio Preneste, adelantó que a partir del mes de septiembre, la empresa volará tres veces por semana a Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Salta y Jujuy.

También, analizó la situación que atraviesan las aerolíneas en el escenario de la pandemia y sostuvo que no habrá despidos en la firma, además de reflexionar que “nos sentimos ciudadanos de Puerto Madryn” después de tantos años de volar a la ciudad.

En esta línea, confirmó que en principio, desde el 1 de septiembre “las cuatro rutas que arrancaríamos serían tres veces por semana a Salta, tres a Jujuy y ese mismo avión, cuando viene al mediodía, que lo haga a Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia”.

“Nos sentimos madrynenses”

En otro orden, explicó Preneste que desde “hace 15 años empezamos a volar a dos destinos, Salta y Puerto Madryn, y desde aquél momento lo hemos hecho con todo y hemos ido creciendo; arrancamos con tres vuelos y llegamos a hacer 10 por semana” y remarcó que “nos sentimos ciudadanos de Madryn, y la realidad es que también hemos participado del crecimiento del turismo”.

A su vez, sostuvo que “este momento es uno muy malo, y el peor problema que podemos tener es movernos por voluntarismo; este último haría que mañana mismo puedan funcionar los aviones si uno quisiera; pero me pregunto cómo lo van a hacer, con cuántos pasajeros, y la verdad es que no están preparados”.

Viajar “con confianza”

Sobre la medida dispuesta por el Gobierno Nacional para que los vuelos comerciales se reanuden recién el 1 de septiembre, Preneste reconoció que “no me gusta”, aunque también señaló que “la demanda va a estar preparada para que recién a fin de año se pueda volar, subir a un avión con confianza; en la medida en que bajen los índices de contagio, de fallecimientos y demás; no es un tema menor”. Por otro lado, el titular de la compañía aérea apuntó: “No imagino que, hasta mitad del año que viene, vaya a haber pasajeros chinos o japoneses sacándose fotos en Paris, o rusos viajando al Caribe, no lo veo en forma masiva como para que justifique los volúmenes de tráfico que ha habido en otro momento”.

El desafío de los salarios ante la inactividad

“Los verdaderos dueños de la compañía son los empleados, y lo que ingresaba, hasta el momento de la pandemia, se distribuía entre toda la gente, no había para nadie más ni menos. Ahora, no solamente Andes sino las compañías privadas, ingresaron en el programa del 50% del sueldo (abonado por el Gobierno Nacional), con lo cual más o menos tenemos la mesa de la gente nuestra cubierta”, detalló el presidente de la aerolínea, advirtiendo que “realmente no me animo a decir que tal o cual persona ‘se va’, ya que nos conocemos entre todos, no es algo que vaya a hacer”.