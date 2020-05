AUMENTA EL RECHAZO PARA LA PRESIDENCIA DEL BANCO DEL CHUBUT

Tras la confirmación del perfil violento del vicepresidente primero a cargo de la presidencia del Banco del Chubut, Javier Alvaredo, todo indica que no conseguiría el apoyo necesario de la Legislatura al pliego que lo propone como titular de la entidad; y al parecer él también duda de su designación ya que admitió que si no avalan su pliego en dos meses, renunciaría a su cargo.

“Me parece correcto tener que comparecer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales. Si no están dadas las condiciones políticas, yo lo lamentaré, asumí el costo personal y profesional de venir acá”, sostuvo el economista en diálogo con Radio Chubut al tiempo que parafraseo algunos elogios para los locales al afirmar que, “me encanta la Provincia, etcétera, pero yo conozco el juego de la política y si esto no sale en un tiempo corto; yo no tengo apoyo político… me voy. Hoy parte de mi actividad es convencer a esta gente de que puedo hacer este trabajo”, dijo.

Malestar de los trabajadores

Por estas horas un buen número de trabajadores del Banco del Chubut ha expresado su malestar por la imposición de una figura que no sólo desconoce la institución, sino que además ya ha protagonizado un escándalo que incluye un acto violento.

Según trascendió, desde la trinchera del Banco están analizando tomar medidas para manifestar abiertamente su rechazo a la presidencia de Alvaredo y no descartan mantener un encuentro con legisladores provinciales para transmitir su preocupación y al mismo tiempo alertarlos sobre el riesgo de avalar al candidato.

En cuanto a los diputados provinciales, todo indica que a Javier Alvaredo no le alcanzarían por el momento los votos para ocupar la Presidencia del Banco del Chubut de manera legítima. La próxima semana será clave en relación a este tema.