Ahora Lanzamiento del SpaceX

Este miércoles comienza una nueva era espacial con el envío por parte de la empresa SpaceX de dos astronautas de la NASA al espacio, algo que hasta hace pocos años era posible sólo para pocos países.A las 17:30, hora Argentina, desde la plataforma de lanzamiento 39A del centro espacial Kennedy, el mismo desde donde despegó Neil Armstrong con la misión Apollo 11, despegará el cohete SpaceX con la nueva cápsula Crew Dragon enganchada hacia la Estación Espacial Internacional (EEI). Bob Behnken y Doug Hurley son los dos hombres elegidos por la NASA para esta misión de demostración.Space Exploration Technologies Corp., fundada en 2002 por Elon Musk, un empresario obsesionado con Marte y con la determinación de cambiar las reglas del juego de la industria aeroespacial, se ganó la confianza de la agencia espacial más grande del mundo.SpaceX se convirtió en 2012 en la primera empresa privada en acoplar una cápsula de carga a la EEI. Dos años después, la NASA le pidió que adaptara la cápsula Crew Dragon para poder transportar astronautas.La agencia espacial pagó más de 3.000 millones de dólares a SpaceX para diseñar, construir, probar y operar su cápsula y hacer seis viajes espaciales de ida y vuelta. El desarrollo experimentó retrasos, explosiones, problemas de paracaídas, pero SpaceX venció al gigante Boeing, al que la NASA también pagó para hacer una cápsula, la Starliner, que aún no tiene lista.La inversión, decidida durante las presidencias de George W. Bush para el envío de carga y Barack Obama para el de astronautas, se considera fructífera en comparación con las decenas de miles de millones que costaron los sistemas anteriores desarrollados por la NASA.«Algunos han dicho que es inviable o imprudente trabajar con el sector privado de esta manera. No estoy de acuerdo», dijo Obama en 2010. La decisión del expresidente se encontró con la hostilidad del Congreso y de la NASA. Diez años después, otro presidente, Donald Trump, asistirá al centro Kennedy para el lanzamiento. El republicano trata de reafirmar la dominación estadounidense del espacio y ha ordenado el regreso a la Luna en 2024.«Imaginamos un futuro en el que la órbita baja de la Tierra está completamente privatizada, donde la NASA es solo un cliente entre otros», dijo Jim Bridenstine, administrador de la agencia. De lo contrario, «nunca iremos a la Luna ni a Marte».La Crew Dragon es una cápsula como la Apollo, pero del siglo XXI. Las pantallas táctiles han reemplazado los botones y los joysticks. El interior está dominado por el blanco con una iluminación más sutil, nada que ver con los enormes transbordadores que funcionaron entre 1981 y 2011. «Esperamos un vuelo más suave pero más ruidoso», dijo Bob Behken, quien al igual que su compañero de misión viajó dos veces en aquellos transbordadores.A diferencia de los transbordadores, uno de los cuales explotó en 1986 después del despegue (Challenger), la Crew Dragon puede separarse del cohete en caso de emergencia.La cápsula llegará a la estación espacial, situada a 400 kilómetros sobre el nivel del mar, el jueves y probablemente permanecerá acoplada allí hasta agosto.Si cumple su misión, los estadounidenses ya no dependerán de los rusos para llegar al espacio. Pues, desde 2011, los Soyuz son los únicos vehículos espaciales que hacen este recorrido. Y las rutas desde Florida volverán a la normalidad, con cuatro astronautas a bordo.