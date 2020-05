GAYONE ASEGURÓ QUE “EL INSTITUTO VIENE SIENDO SAQUEADO DESDE HACE MUCHOS AÑOS”

La situación económica y financiera de Chubut sigue generando un profundo malestar en distintos sectores, pero en los últimos días quienes han cuestionado en duros términos a las autoridades del Poder Ejecutivo y a los representantes dentro del Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia (ISSyS) son los jubilados provinciales.

En este contexto, Blanca Gayone, referente del Frente de Jubilados y Pensionados de Chubut, mantuvo una entrevista con El Diario en la que dijo: “Nos ha llamado poderosamente la atención que se diga que no hay fondos suficientes para pagar los haberes y resulta que hemos visto que anunciaron que se ayudaría, con fondos del Instituto, a las clínicas y sanatorios privados que están en crisis. De ninguna manera podría oponerse ningún chubutense a que el Gobierno de una ayuda a los sanatorios y clínicas privadas, pero no con fondos del Instituto”.

“El Instituto viene siendo saqueado desde hace muchos años a pesar de que los vocales de activos y pasivos lo venían negando, pero ahora ante la realidad son comentaristas de la realidad y no defienden. Han sido cómplices silenciosos del vaciamiento, porque sabido es que la situación que nosotros venimos padeciendo, además de la crisis provincial, es porque se viola reiteradamente la manda constitucional establecida en el artículo 76 de la Constitución Provincial, que dice que quien recauda y administra los fondos de la caja previsional y de la obra social Seros es un organismo autárquico y eso no está sucediendo”, apuntó Gayone.

Además, la representante de los jubilados provinciales enfatizó que “no se pueden utilizar los fondos para ir en auxilio de los sanatorios y clínicas privadas. La Constitución dice que a esos fondos no se les puede dar otro destino más que el específico para el que son recaudados. Esos fondos tienen que salir de las partidas presupuestarias del Ministerio de Salud o de la partida que le indique el Gobernador al ministro de Economía y que vaya en auxilio”.

“Estado de anomia terrible”

“También escuchamos que en los hospitales públicos, el personas se queja de la falta de elementos. O sea que es todo una farsa. A nosotros lo que más nos preocupa es que hay un estado de anomia terrible y los otros dos poderes del Estado, tanto el Judicial como el Legislativo, tienen que estar presentes, no pueden estar ausentes”, enfatizó.

Al mismo tiempo, la referente del Frente de Jubilados y Pensionados de la Provincia consideró que “el Poder Legislativo, entre otras cosas, debe controlar la utilización de los fondos públicos y también cuando un ciudadano reclama que está siendo perjudicado por medidas que toma el Poder Ejecutivo, deben salir en auxilio y hacer cumplir la ley. Y nada de esto está sucediendo”.

Deuda con los prestadores

“Los fondos los recauda y administra el Ministerio de Economía y eso es de público y notorio. Todos los meses vemos como el ministro de Economía anuncia que ha transferido al Instituto los fondos para pagar jubilaciones o para pagar a los prestadores médicos”, cuestionó Gayone.

Por último, consideró que “en lugar de hacer este tipo de anuncios, lo que tendrían que hacer es ponerse al día con los prestadores médicos de la obra social Seros, porque hemos sabido que la semana anterior se terminó de pagar la última cuota del mes de enero y les están debiendo febrero. La deuda exigible es tener cancelado al día de hoy febrero y cuando finalice mayo será marzo. Lo que deben hacer es dar cumplimiento a lo que establece la ley”.